وزير الخارجية يهنئ بالذكرى الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين ايران وارمينيا

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان امير عبداللهيان نوه في برقية التهنئة الى ميرزوفيان، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت من اولى الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية ارمينيا واقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع هذا البلد.

وصرح بان العلاقات بين طهران ويريفان سجلت نموا في مختلف المجالات خلال العام الماضي، وقد ازدات قوة عبر وثائق التعاون التي ابرمها البلدان.

واكد وزير الخارجية، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على تعزيز التعاون الثنائي والاقليمي مع جمهورية ارمينيا.

انتهى ** ح ع

