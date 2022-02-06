٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84641240
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وزير الخارجية يهنئ بالذكرى الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين ايران وارمينيا

وزير الخارجية يهنئ بالذكرى الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين ايران وارمينيا

طهران / 6 شباط / فبراير / ارنا – بعث وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" رسالة الى نظيره الارميني "ارارات ميرزوفيان" لتهنئته بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان امير عبداللهيان نوه في برقية التهنئة الى ميرزوفيان، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت من اولى الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية ارمينيا واقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع هذا البلد.

وصرح بان العلاقات بين طهران ويريفان سجلت نموا في مختلف المجالات خلال العام الماضي، وقد ازدات قوة عبر وثائق التعاون التي ابرمها البلدان.

واكد وزير الخارجية، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على تعزيز التعاون الثنائي والاقليمي مع جمهورية ارمينيا.

انتهى ** ح ع 
 

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