قائد الثورة يوافق على العفو او تخفيف العقوبة عن 3388 محكوما

وجاءت موافقة سماحة القائد على العفو او تخفيف العقوبة عن هؤلاء المحكومين لمناسبة الذكرى العطرة الـ 43 للانتصار العظيم للثورة الاسلامية المجيدة في ايران.

وكان رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي قد رفع رسالة الى قائد الثورة الاسلامية، على اعتاب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، اقترح فيها العفو او تخفيف او تبديل العقوبة المفروضة على 3388 من المحكومين الذين توفرت لديهم الشروط اللازمة في دائرة العفو التابعة للسلطة القضائية.

ووافق سماحة القائد على هذا الاقتراح وفقا للبند 11 من المادة 110 من الدستور.

انتهى ** 2342