المستشار الألماني: كل العناصر متوفرة للتوصل إلى ​اتفاق مع ​إيران

وفي كلمة خلال مؤتمر ميونخ للأمن قال شولتس ان هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا وتسهيل الغاء الحظر عن إيران.

ولفت شولتس إلى أن كل العناصر متوفرة للتوصل إلى ​اتفاق نووي​ مع ​إيران​، مؤكداً أنه تم قطع شوط بعيد في المفاوضات.

وفي لهجة غير بناءة ودون الإشارة إلى التهديدات الإقليمية والعالمية التي تمثلها الترسانة النووية الاسرائيلية، اضاف شولتس "وإذا استمرت إيران في التخصيب فهذا غير مقبول، لأننا نعتبر أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض".

كما اعتبر المستشار الألماني مفاوضات فيينا مثالاً بارزا على أداء أوروبا في السياسة الخارجية.

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