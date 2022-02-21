خطیب زاده: ننتظر اتخاذ القرار من الطرف الاوروبي والامريكي

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، قدم وفدنا المفاوض في فيينا مقترحات مكتوبة بشأن الحظر لبقية الأطراف، قائلا: ننتظر أن تتخذ أوروبا والولايات المتحدة القرارات اللازمة، لكننا لم نر إرادتهما الجادة بعد.

واضاف : نطالب برفع العقوبات الاقتصادية التي تتعارض مع الاتفاق وهذا لا تنازل بشأنه، مصرحا ان الغاء الحظر أمر مهم ونتابعه منذ بداية المفاوضات التي شهدت تقدما واضحا جدا في الفترة الاخيرة.

وتابع خطيب زاده: لقد انخفض نطاق وعدد المواضيع بالمفاوضات لکن عدد القضايا المتبقية هي أصعب القضايا الرئيسية والجدية التي تحتاج إلى معالجة.

واضاف ان الغاء الحظر في مفاوضات فيينا ينبغي أن يضمن بوضوح مصالحنا الاقتصادية، مؤکدا ان لا مساومة بشأن خطوطنا الحمر وحقوقنا والطرف الآخر يدرك ذلك جيدا.

كما علق متحدث الخارجية على رسالة بعثها 250 عضوا بالمجلس الشوری الاسلامي إلى رئیس الجمهوریة اية الله ابراهيم رئيسي طالبوا فيها بضمان أمريكي في مفاوضات فيينا، قائلا ان نواب الشعب يعرفون ان وفد التفاوض الإيراني بفیینا یحاول بسرعة وبدقة اتباع الخطوط التي رسمها المجلس الأعلى للأمن القومي وإلا فكان التوصل الى اتفاق في فيينا سوف يستغرق وقتًا أقل.

واکد ان أحد أهم مطالبنا في المفاوضات هو الحصول على ضمان بأن إيران ستكون قادرة على تنفيذ برامجها وأنشطتها السابقة في حال انتهاك الاتفاق من قبل أحد الأعضاء.

یتبع...