مستعدون للتوصل الى اتفاق جيد وعاجل لو توفرت ارادة واقعية لدى الاطراف الاخرى

وفي حسابه بموقع تويتر، اشار "امير عبداللهيان" الى مباحثاته الهاتفية (اليوم السبت) مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل".

وكتب، "إننا ندرس نص الاتفاقية بجدية الان، وقد أجريت محادثة هاتفية اليوم مع جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وكبير المنسقين لمحادثات فيينا".

وتابع وزير الخارجية : زميلي "علي باقري" بدوره، يواصل المشاورات والاتصالات مع "مورا"، والجيمع يبذل الجهود من اجل التوصل الى اتفاق جيد؛ وقد ابلغنا الطرف بشان خطوطنا الحمراء.

وختم بالقول : نحن مستعدون للتوصل الى اتفاق جيد وعاجل، في حال توفرت ارادة واقعية لدى هؤلاء.

انتهى ** ح ع