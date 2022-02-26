السيد نصر الله يستقبل وفدا رفيعا من حماس

وبحث الجانبان في هذا اللقاء، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وتاكيدا الوضع الراهن في مدينة القدس وحيّ الشيخ الجراح وأحيائها الأخرى.

كما تداولا أُفُق الصراع القائم بين محور المقاومة والكيان الصهيوني، مضافا الى آخر الأوضاع السياسية على صعيد المنطقة.

يذكر ان الاسابيع الاخيرة، سجلت مسيرات احتجاجية واسعة في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة، عبر خلالها المتظاهرون عن استيائهم وغضبهم الكبيرين ازاء ممارسات الكيان الصهيوني قاتل الاطفال وعمليات التهجير القسري بحق الفلسطينيين من اهالي حي الشيخ جراح.

انتهى ** ح ع

