٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84664249
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السيد نصر الله يستقبل وفدا رفيعا من حماس

السيد نصر الله يستقبل وفدا رفيعا من حماس

طهران / 27 شباط / فبراير / ارنا - استقبل الامين العام لحزب الله لبنان "السيد حسن نصر الله"، السبت، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، "صالح العاروري" والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وتاكيدا الوضع الراهن في مدينة القدس وحيّ الشيخ الجراح وأحيائها الأخرى. 

كما تداولا أُفُق الصراع القائم بين محور المقاومة والكيان الصهيوني، مضافا الى آخر الأوضاع السياسية على صعيد المنطقة.

يذكر ان الاسابيع الاخيرة، سجلت مسيرات احتجاجية واسعة في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة، عبر خلالها المتظاهرون عن استيائهم وغضبهم الكبيرين ازاء ممارسات الكيان الصهيوني قاتل الاطفال وعمليات التهجير القسري بحق الفلسطينيين من اهالي حي الشيخ جراح.

انتهى ** ح ع 
 

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