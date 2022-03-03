وزير الثقافة الايراني: تاريخ ايران ولبنان الغني عنصر للتقارب بينهما

وقال اسماعيلي في تصريح له مساء الاربعاء حين مغادرته بيروت مودعا من قبل نظيره اللبناني: ان لبنان تتمتع بطاقات قليلة النظير في الاصعدة الثقافية والفنية وان التاريخ الغني للبلدين يعد عنصرا للتقارب بيننا.

يذكر ان وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني زار لبنان لافتتاح الاسبوع الثقافي الايراني والتقى امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وزار روضة شهداء المقاومة وروضة الشهيدين.

كما زار قناة المنار الخبرية والتقى مختلف الشخصيات الثقافية والسياسية وشارك في ملتقى الاديان وعلماء المذاهب وحضر مراسم الذكرى الثلاثين لاستشهاد السيد عباس الموسوي واجرى لقاء مع شخصيات ثقافية وفنية واعلامية لبنانية.

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