نائب رئيس الجمهورية : الحكومة وقعت 45 اتفاقية نفطية لإجهاض الحظر

جاء ذلك خلال تصريحات ادلى بها "حسيني" بمراسم تكريم عوائل الشهداء والمصابين من اتباع الديانات السماوية لدى الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، والتي اقيمت بحضور وزير النفط اليوم الاثنين.

واشاد نائب رئيس الجمهورية، بالدور البارز الذي قام بها العاملون بشركة تكرير وتوزيع المنتجات النفطية الايرانية، لانتصار الثورة الاسلامية ومواجهة النظام البهلوي البائد.

واضاف، ان افراد هذه الاسرة الوطنية، سطّروا ملاحم خالدة في حقبة الدفاع المقدس ايضا، ولاسيما خلال "حرب الناقلات".

وفي جانب اخر، استدل حسيني بتصريحات وزير النفط، حول "خطة البلاد في سياق الالتفاف على الحظر"؛ مؤكدا ان كافة المؤشرات توحي الى احراز التقدم، وان المسؤولين لم يجعلوا قضايا البلاد مرهونة بنتائج المفاوضات.

ومضى يقول : نحن لم ولن نؤجل برامجنا، بل سنواصل العمل على اجهاض الحظر، والمفاوضات بطبيعة الحال قائمة في محلها.

انتهى ** ح ع

