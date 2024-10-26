حماس تشيد بجاهزية الجمهورية الإسلامية ودفاعاتها الجوية وتصديها للهجوم الصهيونيّ

ووفقا لما نشرته وكالة شهاب للانباء ، فقد ادانت حماس بشدة في بيان لها العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضافت حماس في بيانها :"نعدُّ العدوان انتهاكاً صارخاً للسيادة الإيرانية، وتصعيداً يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، ما يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع البيان: "هذا العدوان الفاشي يؤكّد من جديد، طبيعة كيان الاحتلال المجرم، الذي لا يزال يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من شعوبنا العربية والإسلامية، مستنداً إلى غطاءٍ عسكري وسياسي إجرامي، من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية".

وأشادت الحركة في بيانها، بجاهزية الجمهورية الإسلامية ودفاعاتها الجوية وتصدّيها للهجوم الصهيوني، والذي نجح في إبطال فاعليته، وعزّز من موقف شعوبنا الحرّة ومقاومتها الباسلة، ونضالها ضد الهيمنة الصهيونية والأمريكية.

كما أكدت على تضامنها ووقوفها مع إيران في مواجهة غطرسة وانفلات الكيان الصهيوني، ونثمّن المواقف الشجاعة التي أبداها الشعب الإيراني وقيادته في مساندة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

يذكر ان مقر الدفاع الجوي الايراني اصدر بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الايراني: نعلن للشعب الايراني الابي ، انه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

انتهى**ر.م