ايران وتركمنستان تتطلعان لتعزيز العلاقات التجارية

وخلال العام الجاري الايراني (بدأ في 21 مارس 2021) بلغت الصادرات من منطقة سرخس الحدودية في محافظة خراسان رضوي إلى تركمانستان، عبر السكك الحديدية أكثر من 1.7 مليون طن.

وفي هذا المجال، يمكن اعتبار زيارة رئيس الجمهورية إلى تركمانستان في نوفمبر الماضي للمشاركة في القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

وادت سياسة حسن الجوار الحكومية لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الجيران الى نتائج ايجابية، مما يجب الإصرار على مواصلة تطوير العلاقات مع هذه الدول وتسهيل أنشطة تجارها ورجال اعمالها في البلاد.

واشار المدير العام لسكة حديد خراسان إلى العلاقات التجارية الطيبة مع تركمانستان وقال إن الصادرات عبر السكك الحديدية من منطقة سرخس إلى تركمانستان سجل رقما قياسيا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري الايراني.

وأضاف مصطفى نصيري في مقابلة مع وكالة مراسل ارنا: بلغت صادرات البضائع إلى دول آسيا الوسطى عبر السكك الحديدية من منطقة سرخس في خراسان رضوي 1.7 مليون طن خلال 11 شهرًا من العام الجاري، وهو رقم قياسي جديد في مجال صادرات السكك الحديدية.

واوضح انه تم تصدير هذه الكمية من البضائع المصدرة إلى دول آسيا الوسطى بـ 16.072 عربة الذي ارتفع بنسبة 59 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وتركمانستان مجيد محمد نجاد في مشهد لمراسل ارنا: في العام الايراني القادم الذي سيبدا في 20 مارس 2022 سنهيئ الظروف لمزيد من التطور في العلاقات بين البلدين.

وتركمانستان هي ثاني أكبر وجهة تصدير لمحافظة خراسان رضوي. ولدى المحافظة علاقات اقتصادية مع هذا البلد عبر حدود لطف آباد وباجيران وسرخس.

انتهى** 1453