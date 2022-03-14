السيد عبدالملك الحوثي: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الحصار

واوردت "المسيرة" ان السيد الحوثي قال في لقاء مع وفد من قبائل محافظة البيضاء: "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار هذا الحصار"، مشدداً على أنّ "العدوان السعودي صنع معاناةً كبيرةً للشعب اليمني في الحصول على المشتقات النفطية، وإن وصلت فبأسعار مرتفعة".

وأضاف أنّه "منذ بداية العدوان وإلى اليوم، يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار".

وفي سياقٍ منفصل، دعا السيد الحوثي إلى "تعزيز وتقوية الأمن والاستقرار في محافظة البيضاء"، وإلى "التعاون بين الأهالي والدولة".

كما دعا إلى "تثبيت الصلح العام ومنع الثارات، وحلّها ودياً من قبل الوجاهات"، مشيراً إلى أنه "علينا أن نسعى جميعاً للتصدي لكل محاولات التفرقة، وأن نسعى نحو الأخوة والاعتصام".

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