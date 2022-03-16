وزير المالية الباكستاني: احياء الاتفاق النووي يمهد السبيل لتفعيل المشروع الغازي مع ايران

ونقلت وسائل الاعلام الباكستانية عن السناتور شوكت ترين تصريحه لصحيفة "فايننشال تايمز" ان استلام الغاز من ايران سهل ومشروع مهم لباكستان ويمكننا من خلاله التغلب على ازمة الطاقة.

واضاف: ان الاتفاق بين طهران وواشنطن لاحياء الاتفاق النووي يسمح لاسلام آباد احياء مشروع نقل الغاز بصورة مباشرة من ايران الى باكستان والذي تجمد بسبب الحظر.

وتابع شوكت ترين: لو تم التوصل الى اتفاق (في فيينا) فان مشروع الغاز الايراني يعد خيارا مهما وذا جدوى اقتصادية بالنسبة لباكستان، فايران واقعة الى الجوار منها وان تنشيط المشروع يخدم مصالحنا.

وحول التعاون الثنائي بين بلاده وروسيا في مجال الطاقة وانشاء خط انبوب الغاز "شمال-جنوب"، اعلن عزم اسلام آباد الجاد على ترسيخ العلاقات مع موسكو رغم ضغوط الغرب ضد روسيا وشركاتها العاملة في مجال الطاقة.

انتهى ** 2342