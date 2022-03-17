مساعدة الرئيس الايراني تلتقي رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة

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نيويورك / 17 اذار/مارس/ارنا- التقت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المراة والاسرة انسية خزعلي رئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة عبدالله شهيد اليوم الخميس على هامش الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المراة في مقر المنظمة بنيويورك.
نيويورك / 17 اذار/مارس/ارنا- التقت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المراة والاسرة انسية خزعلي رئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة عبدالله شهيد اليوم الخميس على هامش الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المراة في مقر المنظمة بنيويورك.
يتبع
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