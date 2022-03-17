مساعدة الرئيس الايراني تلتقي رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة

طهران / 16 اذار / مارس / ارنا –قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" : ان المبلغ الذي تم سداده من قبل بريطانيا الى ايران وقدره نحو 390 مليون باوند (جنيه استرليني) تضمن الدين الرئيسي والفرعي حتى اخر يوم؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية لم تنشغل قيد انملة عن موقفها المتمثل في استعادة حقوق الشعب الايراني.