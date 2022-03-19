١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:١٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84690601
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تألق فيلم ايراني في مهرجان بامبوجان السينمائي في الفلبين

تألق فيلم ايراني في مهرجان بامبوجان السينمائي في الفلبين

طهران / 19 اذار/مارس/ارنا-فاز فيلم "موت الولادة" ، من إخراج وإعداد علي رضا السعدي ، بجائزة أفضل فيلم قصير دولي في مهرجان بامبوجان السينمائي الدولي السابع في الفلبين.

وحصد هذا الفيلم القصير من إنتاج وإخراج علي رضا سعدي وتأليف جواد خورشا ، في ظهوره العالمي الثاني، جائزة أفضل فيلم قصير دولي في مهرجان بامبوجان السينمائي الدولي السابع في الفلبين.
ويقام مهرجان بامبوجان السينمائي الدولي في الفلبين منذ عام 2009 ويرحب كل عام بالأفلام المستقلة من جميع أنحاء العالم.
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