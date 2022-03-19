تألق فيلم ايراني في مهرجان بامبوجان السينمائي في الفلبين

وحصد هذا الفيلم القصير من إنتاج وإخراج علي رضا سعدي وتأليف جواد خورشا ، في ظهوره العالمي الثاني، جائزة أفضل فيلم قصير دولي في مهرجان بامبوجان السينمائي الدولي السابع في الفلبين.

ويقام مهرجان بامبوجان السينمائي الدولي في الفلبين منذ عام 2009 ويرحب كل عام بالأفلام المستقلة من جميع أنحاء العالم.

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