وزارة الصحة : 52 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول اخر حصيلة تفشي وباء كورونا في ايران، سجّلت الوزارة "الفا و256 اصابة جديدة" بهذا المرض حسب نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاحد لغاية اليوم، وارتفاع اجماعي الاصابات على صعيد البلاد الى 7 ملايين و142 الفا و289 حالة.

كما نوّه البيان، بتعافي 6 ملايين و828 الفا و714 من بين المصابين بفيروس كورونا او مغادرتهم المستشفيات والمراكظ العلاجية لحد الان.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، اشارت الصحة الايرانية الى توزيع ما يبلغ 146 مليونا و77 الفا و816 جرعة من انواع اللقاحات المضادة لكورونا (الاولى والثانية والثالثة).

انتهى ** ح ع

