الرباعون الايرانيون يحرزون التألق ببطولة اسيا للشباب والناشئة 2024م

وافادت ارنا، انه بنهاية منافسات الوزن 96 كغم لفئة الشباب ضمن هذه البطولة، تمكن الرباع الايراني "امير حسين سبه" من رفعة 162 كغم ليتقلد الميدالية الذهبية، ثم جرب حظة في رفعة النتر حيث احرز الميدالية الفضية، كما حاز على فضية اخرى لقاء اجمالي رصيده البالغ 349 كلغم.

وفي ذات الاوزان لفئة الناشئين، خاض الرباع الايراني "حميد رضا زارعي" المنافسة، مسجّلا ما مجموعه 334 كغم، وتقلد ميداليتين ذهبيتين واخرى فضية.

من جانب اخر، بلغ اجمالي رصيد الايراني "محمد اسفندياري"، 331 كغم لفئة الشباب، وقد اضاف 3 ميداليات برونزية الى حصاد المنتخب الايراني من بطولة اسيا للشباب والناشئين لرفع الاثقال الجارية في الدوحة.

انتهى ** ح ع