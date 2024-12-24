غزة: المقاومة تفجّر منزلاً داخله 12 جندياً إسرائيلياً

وفجّرت السرايا منزلاً تحصّنت القوّة داخله في منطقة العزبة، غربي بيت حانون، تم تفخيخه مسبّقاً بعدد من العبوات المضادة للأفراد. وفور وصول قوات النجدة إلى مكان الكمين، تم تفجير عبوة ثاقب في آلية عسكرية، من نوع "ميركافا".

وقالت السرايا، في بيان آخر، إنّها تخوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر، بالأسلحة المتوسطة والقذائف المضادة للأفراد، في مواجهة جنود الاحتلال المتحصّنين في أحد المنازل في منطقة "عبد الدايم"، غربي بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

من جهتها، قصفت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، جنود الاحتلال وآليـاتهم المتمركزين في محور "نتساريم"، في محيط "قصر العدل"، بصواريخ قصيرة المدى، من عيار 107.

وأعلن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، مساء يوم الإثنين، مقتل ضابط، يشغل رتبة نائب قائد سرية، وجنديين من لواء كفير، خلال معركة في شمالي قطاع غزة.

وكان الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، أكّد، يوم الإثنين، أنّ "العدو يُخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية، في شمالي القطاع، من أجل المحافظة على صورة جيشه".

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