قائد الثورة اقام صلاة الميت على جثمان حجة الاسلام ري شهري

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي)، في بيان ان سماحته اقام صلاة الميت مساء الاربعاء على جثمان الفقيد حجة الاسلام محمد محمدي ري شهري.

وقد توفي حجة الاسلام محمدي ري شهري سادن روضة السيد عبدالعظيم الحسني عليه السلام الواقعة في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، الثلاثاء عن عمر يناهز 75 عاما.

ولد هذا العالم الرباني في طهران وذهب إلى حوزة قم للدراسة عام 1961 وتتلمذ عند علماء كبار مثل آية الله كلبايكاني ووحيد خراساني والحائري وجواد تبريزي وغيرهم.

وتولى الفقيد ري شهري العديد من المسؤوليات منها وزارة الامن والنائب العام في البلاد والعضوية في مجلس خبراء القيادة.

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