٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84695224
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ايران: على القوات الاجنبية الاحتلالية ومنها الاميركية مغادرة الاراضي السورية فورا وبلا قيد او شرط

ايران: على القوات الاجنبية الاحتلالية ومنها الاميركية مغادرة الاراضي السورية فورا وبلا قيد او شرط

نيويورك /25 اذار/مارس/ارنا- أدان سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، مجيد تخت روانجي، نهب الثروات الطبيعية خاصة النفط والمحاصيل الزراعية في سوريا، مؤكدا بانه على كل القوات الاجنبية الاحتلالية والمتواجدة بصورة غير مشروعة بما فيها القوات الاميركية مغادرة الاراضي السورية فورا وبلا قيد او شرط.

وفي كلمته الخميس امام اجتماع لمجلس الامن الدولي بشأن التطورات السياسية والانسانية في سوريا، أدان تخت روانجي اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا وانتهاكاته للسيادة السورية، وقال: ان هجمات الكيان الصهيوني على المدنيين والبنى التحتية المدنية في سوريا في 7 آذار/مارس 2022، انتهاك سافر للقوانين الدولية الانسانية.

واضاف: نحن نطلب من مجلس الامن الدولي مساءلة الكيان الصهيوني تجاه مثل هذه الاعمال العدوانية والخبيثة وكذلك تهديداته الصارخة باستخدام القوة ضد دول المنطقة بما يعرض الامن والسلام في المنطقة للخطر.

يتبع

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