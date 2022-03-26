امير عبداللهيان : اقتربنا من الاتفاق رغم وجود بعض القضايا العالقة

وفي تصريح متلفز له اليوم السبت، لفت وزير الخارجية الى المباحثات المرتقبة بين المسؤولين الايرانيين مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا" الذي سيصل طهران خلال الساعات القادمة، لاستعراض اخر المستجدات فيما يخص التبادل الحاصل بين الجانبين.

واكد، ان الاتفاق (المنشود خلال مفاوضات فيينا) سوف لن يتجاوز الاتفاق النووي (الموقع في 2015)؛ مضيفا : لقد حققنا تقدما كبيرا في سياق رفع الحظر.

كما فنّد، من جديد ،المزاعم التي يروّج له بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماع التابعة للغرب، من ان "روسيا ارتهنت الاتفاق على خلفية التطورات الجارية في اوكرانيا"؛ مصرحا : انني اتصلت على وجه العجالة بالسيد لافروف (وزير الخارجية الروسي) كما قمت بزيارة هذا البلد.

واشار وزير الخارجية، الى ان الامريكيون كانوا قد طالبوا باجراء مفاوضات مباشرة (مع ايران) ليظهروا بان السيد بايدن لديه حسن النية، قائلا : ونحن قلنا بدورنا انه اذا ما ارادت واشنطن ان تظهر حسن نواياها اذن فالترفع الحظر عن ايران؛ لاننا لا نرغب في التقاط الصور، بل نبحث عن اجراءات عملانية وقد اكدنا للوسطاء بهذا الخصوص ايضا.

يتبع ...** ح ع

