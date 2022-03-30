ضبط مايزيد عن طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

وقال العميد أحمد طاهري، اليوم الاربعاء، ان شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة رصدت بدعم استخباراتي من قوى الامن الداخلي تحركات اعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات الى المحافظة.

وأضاف طاهري: تمكنت الشرطة في هذه العملية من ضبط طن و355 كيلو غرام من أنواع المخدرات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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