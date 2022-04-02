خطيب زاده يختتم جولته الإفريقية بزيارة غانا وسيراليون

وفي تغريدة له اليوم (السبت)، عبر حسابه الخاص على تويتر، وصف خطيب زاده، إفريقيا بـ"أرض الفرص الذهبية".
واعرب خطيب زاده عن اعتزازه بحضور الهلال الاحمر الايراني على مدى عقود في إفريقيا وانجاز المشاريع التنموية في هذه الدول.
انتهى**أ م د
طهران/2 نيسان/ابريل/إرنا- وصف المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، زيارته الى غانا وسيراليون، بأنها "مسك ختام جولته الدبلوماسية المثمرة والملهمة جدا الى إفريقيا" وأضاف، "إن التزامنا بإفريقيا مزدهرة، التزام لا ينفصم".
وفي تغريدة له اليوم (السبت)، عبر حسابه الخاص على تويتر، وصف خطيب زاده، إفريقيا بـ"أرض الفرص الذهبية".
واعرب خطيب زاده عن اعتزازه بحضور الهلال الاحمر الايراني على مدى عقود في إفريقيا وانجاز المشاريع التنموية في هذه الدول.
انتهى**أ م د
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