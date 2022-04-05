لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية : مفاوضات فيينا جرت في اطار ومسار محددين

"مشكيني" ادلى بهذا التصريح اليوم الثلاثاء، في معرض الاشارة الى اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بحضور متحدث الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي".

ولفت، ان احد خبراء الفريق الايراني المفاوضشارك في هذا الاجتماع ايضا، وان التقرير الذي تم نقاشه تضمن ملاحظات ايجابية تدل بان المفاوضات جرت في اطار ومسار محددين.

واضاف المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية، ان متحدث الطاقة النووية (الايرانية) وعضو الفريق الايراني المفاوض، قدما خلال الاجتماع احاطة بشأن سير المفاوضات في فيينا والقضايا المتعلقة بأداء المنظمة وفقا لاطر المفاوضات.

وصرح هذا المسؤول البرلماني، ان الجانب المتعلق بالقضايا السياسية لمفاوضات فيينا سيتم استعراضه الاسبوع القادم في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بحضور رئيس الوفد الايراني المفاوض "علي باقري كني" واعضائه.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، نقل "عباس زادة مشكيني" عن "كمالوندي" قوله، ان منظمة الطاقة النووية الايرانية تستعد لازاحة الستار قريبا عن 100 منجز جديد لديها في مجالات الطاقة والوقود وتكنلوجيا الاشعاع النووي لاسيما المستخدمة للاغراض الطبية والعلاجية، التي قلّ نظيرها في العالم.

انتهى ** ح ع