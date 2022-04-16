رئيس الجمهورية: محكومون بالنجاح وليس مسموحا لنا بالتراجع

وقال الرئيس آية الله رئيسي في تصريحه خلال اجتماعه مساء السبت بجمع من علماء الدين لتبادل الاراء والافكار: ان الحكومة تسعى للتواصل دوما مع علماء الدين والمؤسسة الدينية في مختلف المستويات والاستفادة من وجهات نظرهم واستشاراتهم.

واضاف رئيس الجمهورية بان الحكومة تتابع نهج تنفيذ العدالة في مختلف المجالات والمستويات وتسعى من اجل ترسيخ مشاركة الشعب في الحكم وادارة الامور بالمعنى الحقيقي.

واكد ضرورة المضي بالسياسات الاقتصادية والثقافية الى جانب بعضها بعضا الى الامام واضاف: ان الحكومة جعلت في جدول اعمالها انتهاج النظرة "الثورية والجهادية" و"الاهتمام بالشباب والجيل الناهض للثورة" في هذين المجالين.

واعتبر تحقيق الازدهار في مجال الانتاج من اهم محاور الحكومة وقال: اننا نعتقد بان التغلب على مشاكل المجالات المختلفة في البلاد ومنها على صعيد النظام البنكي ونمو السيولة النقدية وتوفير فرص العمل يكمن في تعزيز الانتاج، فعلى سبيل المثال لو ازدهر الانتاج في القرى والارياف فاننا سوف لن نشهد هجرة القرويين ونمو ضواحي المدن.

واكد بان الحكومة تسعى لمعالجة هواجس الشعب والنخب والقيادة في مختلف المجالات منها النقدية والبنكية والصادرات والواردات والضرائب وقال: رغم كل المشاكل والعقبات القائمة فاننا كلما مضينا الى الامام نرى المستقبل اكثر اشراقا وباعثا على الامل. فاستراتيجية الحكومة تكمن في ايجاد وتعزيز الامل وثقة الشعب واجهاض محاولات الاعداء الرامية الى بث الياس والاحباط في صفوف المجتمع.

انتهى ** 2342