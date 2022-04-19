ايران تدين التفجيرات الارهابية في افغانستان

جاء ذلك في تغريدة لمتحدث الخارجية، مشيرا فيها الى أن "التكفيريين المغفلين اقدموا على جريمة اخرى، تلطخت فيها ارض افغانستان بدماء البراعم الابرياء".

واضاف : ان هؤلاء السّرقة المعادين للدين، لم يراعوا حتى قدسية شهر رمضان؛ مطالبا المسؤولين في افغانستان بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم الارهابية.

وافادت "ارنا" نقلا عن مصادر افغانية، ان 3 تفجيرات استهدفت اليوم الثلاثاء مركزين تعليميين في غرب العاصمة كابول؛ مما اسفر عن استشهاد ما يتراوح عن 20 الى 25 بين صفوف التلاميذ الافغان واصابة عدد اخرين.

انتهى ** ح ع