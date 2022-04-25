رئیسی : ايران تحترم السيادة الوطنية وسلامة اراضي الدول جميعا

وفي تصريحه اليوم الاثنين خلال مراسم تقديم اوراق اعتماد السفير الارميني الجديد لدى ايران "ارسن افاكيان"، قال : ان الامر الذي يميز ايران اليوم عن سائر دول العالم، هو مواقفنا المبدئية في مواجهة اعتداءات امريكا ودول الهيمنة.

وحول العلاقات الايرانية الارمينية، فقد نوه "رئيسي" الى "الفرص والطاقات المتاحة لرفع مستوى التعاون العريق والقائم على اسس الصداقة وحسن الجوار بين طهران ويريفان".

في المقابل، اكد السفير الارميني الجديد على ارادة المسؤولين في بلاده لتطوير التعاون بجميع المجالات مع ايران.

وصرح "افاكيان" خلال اللقاء مع اية الله رئيسي اليوم : ان يريفان مستعدة لرفع مستوى العلاقات مع طهران، وصولا الى التعاون الستراتيجي بين البلدين.

من جانب اخر، قال رئيس الجمهورية خلال تسلم اوراق اعتماد سفير بوروندي الجديد في طهران "جيرار بيكيباكو"، اليوم : نحن عازمون على مواصلة التعاون مع جميع دول العالم، وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة.

انتهى ** ح ع