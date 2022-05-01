اميرعبد اللهيان يستقبل مساعد وزيرة الخارجية النرويجية في طهران

وقال "أمير عبد اللهيان" خلال لقائه طوني، أن تاريخ العلاقات السياسية بين البلدين والذي يمتد الى اكثر من مائة عام يمثل دعما مهما لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية على أهمية توسيع العلاقات السياسية والتجارية والبرلمانية بين البلدين.

واعتبر مشاركة الإيرانيين المقيمين في النرويج في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية في هذا البلد رصيدا ثمينا لتوطيد العلاقات بين البلدين.

وتطرق إلى مواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية تجاه التطورات في أوكرانيا وضرورة ارساء الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي وأفغانستان واليمن وأوكرانيا.

ووجه امیر عبداللهیان دعوة رسمية إلى نظيرته النرويجية "أنيكين هويتفيلد"، لزيارة طهران.

من جانبه اعتبر مساعد وزيرة الخارجية النرويجية "هنريك طوني"، تطوير الاتصالات الدبلوماسية مع ایران من الأولويات المهمة للسياسة الخارجية النرويجية في المنطقة.

وجدد خلال اللقاء دعوة وزيرة الخارجية النرويجية لامير عبد اللهيان لعقد لقاء ثنائي والمشاركة في حوار أوسلو.

كما أوضح الجانب النرويجي موقفه في الترحيب بتوسیع العلاقات بين طهران وأوسلو والتطورات في أوكرانيا وأفغانستان.

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