الرئيس المنتخب يؤكد استعداده لخدمة الشعب الإيراني

وافادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية للانباء، ان "مسعود بزشكيان"، اعلن اليوم السبت خلال تجمع شعبي في مرقد الإمام الخميني (جنوبي العاصمة طهران)، اعلن إستكمال طريق الإمام الخميني الراحل (رض) والشهداء، طوال مسيرته المهنئية الجديدة؛ وذلك في سبيل خدمة الشعب الإيراني.

كما تعهد الرئيس الايراني المنتخب حديثا، بتعزيز الحوار والتقارب والوئام الوطني؛ مشددا اهمية العمل على قضايا المجتمع بمختلف الصعد الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية والسياسية.

وهنا الرئيس المنتخب، العشب الإيراني على نجاحه في اجراء الاستحقاق الانتخابي، قائلا : لقد قطعتم خطوة كبيرة في المرحلة الإنتخابية الثانية، وبهذه الخطوة اتحتم فرصا جديدة للبلاد.

كما توجه بزشكيان بتحية اجلال وتقدير الى سماحة قائد الثورة الإسلامية، على مواقفه الداعمة لاجراء الانتخابات الرئاسية الـ 14 في اجواء يسودها الهدوء والنزاهة.

انتهى ** (م)