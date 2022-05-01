قائد عسكري : الجيش الايراني لديه اكبر قوة مدفعية في المنطقة

وخلال تصريح له بمحافظة اصفهان (وسط) اليوم الاحد، نوّه "العميد شرفي" بالانجازات الكثيرة التي حققتها الوحدات المختلفة بالجيش الايراني على مدى السنوات الخمس الاخيرة؛ مؤكدا ان هذا التقدم حصل بفضل الجهود القائمة على المعرفة والابحاث العلمية التي انجزت خلال الخطوة الثانية من تاريخ الثورة الاسلامية.

واضاف، ان "الجيش تمكن في الفترة ذاتها من تطوير منظوماته المدفعية، لنبلغ اليوم اعلى مستوى قدراتنا الدفاعية".

واكد هذا القائد العسكري الايراني، على انه برغم القيود الناجمة عن الحظر، لكن وحدة طيران الجيش الايراني حققت النجاح في تطوير اسطولها المروحي، وقدراتها الصاروخية؛ مبينا ان المروحيات التابعة لطيران الجيش اصبحت قادرة على التحليق حيثما تقتضي الضرورة، وصواريخنا ايضا قادرة على التصويب النقوطي وفي غاية الدقة.

العميد شرفي، اشار ايضا الى تعزيز امكانية التنقل لدى الوحدات المختلفة بالجيش الايراني ومنها 5 الوية مختلفة التي تسطيع الحركة والتنقل في ان واحد.

ومضى نائب القائد العام للجيش الايراني يقول، انه برغم مؤامرات العدو التي امتدت على مدى اكثر من 40 عاما ضد الجمهورية الاسلامية، لكن الشعب الايراني استطاع ان يبلغ الخطوة الثانية من تاريخ الثورة.

ولفت، بان قائد الثورة الاسلامية حدد النقاط الرئيسيه عبر خطابه لمناسبة بدء الخطوة الثانية للثورة الاسلامية؛ حيث اكد سماحته على التخلي عن الياس والاحباط في كافة المجالات ومنها العسكرية داخل البلاد، وبالتالي بلوغ الحضارة الاسلامية المنشودة والتحضير لظهور الامام الحجة المنتظر (عج).

انتهى ** ح ع