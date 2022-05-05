حماس : المرابطون في باحات الأقصى افشلوا مخططات الاحتلال

وكتب المتحدث باسم الحركة "قال قاسم"، عبر صفحته في موقع "فيس بوك": إن الذعر والارتباك الذي تعيشه المؤسسات "الإسرائيلية" والمستوطنون المتطرفون، دليل على فشلهم معركة الإرادة مع شعبنا ومقاومته.

وأضاف "قاسم"، ان "المسجد الأقصى كان وسيبقى إسلامياً عربياً فلسطينياً".

ويواصل عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، اقتحم باحات المسجد الأقصى، منذ صباح اليوم الخميس، بعد دعوات جماعات متطرفة "إسرائيلية"، لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمي "يوم الاستقلال".

وقد أكدت مصادر مقدسية، أن عدد المجموعات التي اقتحمت المسجد الأقصى، حتى اللحظة، بلغت ثمانية مجموعات كان أخرها بقيادة المتطرف "يهودا اغليك"؛ حسب ما ورد في تقرير وكالة "فلسطين اليوم" للانباء.

انتهى ** ح ع