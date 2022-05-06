٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١:٣٨ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84742722
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فلم ايراني يتنافس في مهرجان زوريخ السينمائي الدولي

فلم ايراني يتنافس في مهرجان زوريخ السينمائي الدولي

طهران / 6 ايار/مايو/ارنا- - تاهل الفيلم الوثائقي "تمرين الليلة" الايراني لمهرجان زيورخ الدولي بسويسرا.

وسيتنافس فيلم تمرين الليلة الوثائقي الايراني من إخراج أشكان نجاتي ومهران نعمت اللهي مع أفلام وثائقية  اخرى بمهرجان زيورخ الدولي في سويسرا.

وسيعقد المهرجان الدولي الثامن للافلام في زيورخ  في الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو.

وتم عرض فيلم  تمرين الليلة الوثائقي قبل ذلك في الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان IDFA الدولي للأفلام الوثائقية ، وهو أرقى مهرجان للأفلام الوثائقية في العالم  وكذلك في مهرجان ليوبليانا للأفلام الوثائقية الاجتماعية والنقدية الرابع والعشرين في سلوفينيا  وفي مهرجان اسطنبول للسينما في نسخته الـ 41.

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