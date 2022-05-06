فلم ايراني يتنافس في مهرجان زوريخ السينمائي الدولي

وسيتنافس فيلم تمرين الليلة الوثائقي الايراني من إخراج أشكان نجاتي ومهران نعمت اللهي مع أفلام وثائقية اخرى بمهرجان زيورخ الدولي في سويسرا.

وسيعقد المهرجان الدولي الثامن للافلام في زيورخ في الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو.

وتم عرض فيلم تمرين الليلة الوثائقي قبل ذلك في الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان IDFA الدولي للأفلام الوثائقية ، وهو أرقى مهرجان للأفلام الوثائقية في العالم وكذلك في مهرجان ليوبليانا للأفلام الوثائقية الاجتماعية والنقدية الرابع والعشرين في سلوفينيا وفي مهرجان اسطنبول للسينما في نسخته الـ 41.

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