منتخب التايكواندو الايراني يتوّج بلقب البطولة في اولمبياد البرازيل للصم

واحرز المنتخب الايراني للتایکواندو المرکز الاول في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية للصم باربع میدالیات ذهبیة وفضیتین و4 ميداليات برونزية.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني، باربع میدالیات ذهبیة وفضیتین وبرونزیتین ووقفت ترکیا على المنصة الثالثة بميدالية ذهبية و5 فضيات و7 برونزيات.

وانطلقت "الديفلمبياد" بنسختها الـ 24 في 1 مايو/ أيار الحالي في البرازيل بمشاركة اكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية من 80 دولة في اطار 20 لعبة رياضية وتختتم في 15 من الشهر نفسه.

وتضم البعثة الرياضية الايرانية لهذه الدورة 59 رياضيا و 16 رياضية يخوضون المنافسات في اطار 8 العاب رياضية.

انتهی**3280