"الأخبار اللبنانية": حماس نقلت عبر الوسطاء رسالة للاحتلال بشأن تهديداته بحق القادة

وأفادت الصحيفة في عددها الصادر الإثنين، بأن الوسطاء نقلوا إلى حكومة الاحتلال رسائل تدعوهم إلى ضرورة التهدئة في غزة، وإلى وقْف عمليات التحريض والتصعيد في مناطق الضفة والقدس المحتلتين.

وأوضحت أن حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها ترصد التحريض الكبير التي يتعرّض له قائداها في غزة يحيى السنوار، وفي الضفة صالح العاروري، من خلال الإعلام العبري، مبينة أن الحركة حذرت الاحتلال عبر الوسطاء من الذهاب إلى خطوةٍ ستعني حرْق مدن ومراكز استراتيجية برشقات صاروخية مكثّفة، بما لا يتخيّله جيش الاحتلال.

وقالت، إن "الأخطر بالنسبة إلى الاحتلال، فهو حديث الحركة عن عودتها إلى تنفيذ العمليات الفدائية الاستشهادية عبر الأحزمة الناسفة داخل المدن المحتلّة، في حال عاد هو إلى سياسة الاغتيالات في الداخل أو الخارج".

وتابعت، إن "حركة حماس لم تكتف بهذا التهديد، بل لمّحت، خلال المباحثات مع الوسطاء، إلى أن الحرب المقبلة لن تكون فيها غزة وحدها، بل ستشارك فيها أطراف إقليمية، وستكون حرباً متعدّدة الجبهات على كيان الاحتلال، بالإضافة إلى تحرّك الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتلّ عام 1948".

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