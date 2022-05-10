عقد اجتماع سفراء منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في مدينة ساري شمال ايران

وفي هذا الاجتماع الذي ترأسه سفير أوزبكستان وحضره سفراء وممثلو كازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان وإيران وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان وباكستان، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، ناقش المشاركون قضايا التعاون بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات.

كما حضر المشاركون في "فعالية ساري الدولية للسياحة البيئية 2022" التي اقيمت بحضور وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني، ومحافظ مازندران.

ومن المقرر في سياق هذه الزيارة أن يقوم سفراء ومسؤولو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي بزيارة بعض المعالم السياحية والاقتصادية والثقافية في محافظة مازندران والمشاركة في بعض البرامج الجانبية.

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