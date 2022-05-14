وزيرة باكستانية: منجزات ايران في المجالات المعرفية باهرة

واشارت بيتشو في تصريح ادلت به خلال زيارتها التفقدية لمعرض "اینوتکس ۲۰۲۲ " الى منجزات الشركات المعرفية الايرانية خاصة في القطاع الصحي والطبي، وابدت رغبة بلادها بالاستفادة من هذه المنجزات الايرانية.

واعتبرت الغرفة المتعلقة بمجموعة "دي 8" بانها الاكثر جاذبية واضافت: ان ايران بتوفيرها الظروف اللازمة لنقل التكنولوجيا بين الدول الاسلامية الثماني قد اتخذت خطوة مهمة في مسار التعاون والتنسيق بين هذه الدول.

كما اعتبرت وزيرة الصحة بولاية السند الباكستانية منجزات ايران الطبية بانها باهرة واشارت الى زيارتها التفقدية لواحة العلم والتكنولوجيا في اصفهان وقالت ان الشركات المعرفية الايرانية يمكنها ان تقيم تبادلا للمعرفة والتكنولوجيا مع الشركات المعرفية الباكستانية.

واعلنت الاستعداد لنقل المنجزات التكنولوجية الايرانية الى باكستان، معتبرة مشاكل التبادل المالي بانها التحدي الاهم امام الشركات المعرفية الايرانية والباكستانية، ولكن بطبيعة الحال يتشاور البلدان حاليا لمعالجة هذه المشكلة.

يذكر ان معرض "اينوتكس 2022" اقيم خلال الفترة من الثلاثاء حتى الجمعة في واحة "برديس" التكنولوجية بمشاركة 400 شركة ناشئة ومعرفية، مع التاكيد على المجالات المعرفية الجديدة مثل "الاقتصاد الرقمي" و"التكنولوجيا الذكية" و"التنمية المستديمة".

انتهى ** 2342