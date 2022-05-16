الاعلان عن نتائج عدد من الدوائر للانتخابات النيابية في لبنان

وأعلن مولوي النتائج خلال مؤتمر صحفي الاثنين في دوائر: الجنوب الثانية، الجنوب الأولى، كسروان، البقاع الأولى، والبقاع الثاني، على الشكل الآتي:

دائرة الجنوب الثانية صور وقرى صيدا:

نبيه بري، حسن عز الدين، حسين جشي، علي خريس، عناية عز الدين، عادل عسيران، وميشال موسى.

دائرة الجنوب الأولى:

غادة أيوب، عبد الرحمن البزري، أسامة سعد، سعيد الأسمر، وشربل مارون مسعد.

جبل لبنان جبيل وكسروان:

زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد هيكل الخازن، وسيمون أبي رميا.

دائرة البقاع الأولى زحلة:

ميشال ضاهر، بلال الحشيمي، جورج عقيص، الياس اسطفان، سليم عون، جوج بوشكيان، ورامي أبو حمدان.

دائرة البقاع الثالثة – بعلبك الهرمل:

حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، أنطوان حبشي، جميل السيد، ينال الصلح، وملحم الحجيري.

دائرة جبل لبنان الأولى:

زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، وسليم الصايغ.

دائرة البقاع الثانية:

قبلان قبلان، وائل أبو فاعور، ياسين ياسين، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون، وغسان السكاف.

جبل لبنان الثالثة بعبدا:

علي عمار، بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن، آلان عون، فادي علامة، وكميل شمعون”.

الشوف – عاليه:

مارك ضو، أكرم شهيب، نزيه متى، راجي السعد، تيمور جنبلاط، جورج عدوان، مروان حماده، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، بلال عبدالله، حليمة القعقور، غسان عطالله، فريد البستاني.

بيروت الاولى​:

غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميّل، جان طالوزيان، بولا يعقوبيان، آغوب ترزيان، جهاد بقردوني وسينتيا زرازير.

المتن:

ملحم الرياشي وسامي الجميّل والياس حنكش وابراهيم كنعان وميشال المر وهاغوب بقرادونيان والياس بو صعب ورازي الحاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان وموقع المنار

انتهى ** 2342