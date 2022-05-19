ايران تزيح الستار عن طائرة سيمرغ المحلية للنقل العسكري

وافادت ارنا، ان طائرة سيمرغ الخفيفة، صنّعت على ايدي خبراء الصناعات الجوية بشركة "هسا" الواقعة في اصفهان والتابعة لوزارة الدفاع.

وفي تصريحه بالمناسبة، قال "العميد آشتياني" ان الطائرة سيمرغ تلائم احتياجات الاجهزة الحكومية والعسكرية والظروف الجوية للبلاد تماما، وقد تم انتاج كافة القطع والمنظومات والاجهزة فيها بسواعد الشباب الايرانيين لدى وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وتعاون الشركات المعرفية في البلاد؛ وذلك وفقا لكافة المواصفات القياسية الدولية.

ولفت وزير الدفاع الى ان النسخة الجديدة لطائرة "سيمرغ" الخفيفة ورغم تشابهها مع نظيراتها السابقة، لكنها تتميز بمنظومة ملاحية دقيقة وقوة الدفع والمناورة السريعة.

كما اشار الى قدرات اخرى لوحظت في هذا المنتج الجوي الجديد؛ وعلى سبيل المثال وزنها الخفيف مع امكانية حمل الشحنات بمديات مختلفة والتكيف مع انواع الظروف المناخية والهبوط والاقلاع باستخدام المدارج القصيرة والسرعة في تقديم خدمات الاسعاف الجوي، وامكانية الهبوط في المدارج الترابية ايضا.

انتهى ** ح ع