وزير الاتصالات الايراني يلتقي نائب وزير الاتصالات الياباني في جنيف

وافادت ارنا، ان هذا اللقاء جرى على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022، المقام باستضافة مدينة جنيف السويسرية.

الى ذلك، تحدث نائب وزير الاتصالات الياباني حول ترشح طوكيو لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

في المقابل، اشار "زارع بور" الى سجل التعاون الايراني الياباني في مجال تقنية المعلومات؛ داعيا لرفع هذا التعاون ولاسيما في مجال تبادل اخبرات العلمية والتقنية وتنظيم ورش عمل مشتركة بين البلدين.

وحثّ وزير الاتصالات الايراني، الجانب الياباني على دعم عضوية طهران في الدورة الجديدة لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات .

وفي سياق متصل، التقى وزير الاتصالات الايراني بمدينة جنيف ايضا، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري، امين منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022 "علي ابراهيم".

واكد الجانبان في هذا اللقاء على طرح موضوع "حوكمة الفضاء السيبراني" خلال المنتدى .

من جانبه، لفت "زارع بور" الى فرص التعاون المتاحة ولاسيما عبر واحات العلوم والتكنولوجيا بين طهران وابوجا؛ بينما رحب الوزير النيجيري باقتراح نظيره الايراني ودعاه لزيارة بلاده.

انتهى ** ح ع

