ايران تقترح رسميا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة

وقال صفري في تصريح له الاربعاء: نحن بصفتنا عضوا مراقبا اقترحنا قبل شهر ونصف في اطار رسالة وجهناها الى منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة بين الدول الاعضاء.

واضاف: نحن نتابع الاقتراح وفيما لو تم تنفيذه فبامكانه حل القضايا التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي.

وحول مجالات تعزيز التعاون بين ايران والدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود قال: ان احد المسارات التي يمكننا الوصول بها الى شمال اوروبا هو البحر الاسود وهذا التعاون يتم عن طريق الصين وبندرعباس وجمهورية آذربيجان وجورجيا والبحر الاسود ومن ثم عن طريق رومانيا وصربيا الى الدول الاوروبية الاخرى.

واشار صفري الى الانتهاء من وثيقة اتفاقية ممر "شمال-جنوب" والربط بين البحر الاسود والخليج الفارسي والتاكيد على زيادة طاقة نقل السلع عن طريق هذا الممر واضاف: ان حجم نقل السلع في هذا المسار المؤلف من 3 اجزاء بحرية وسككية وطرقية، البالغ الان 15 مليون طن، سيصل الى 30 مليون طن وان تحقيق هذا الرقم بحاجة الى تقوية البنية التحتية السككية في هذا المسار.

ونوه الى ان ايران تقوم في الوقت الحاضر باعداد التمهيدات اللازمة وتوقيع 450 وثيقة للتمتع بالعضوية التنفيذية في منظمة شنغهاي للتعاون وقال: اننا نسعى لتسريع هذه الوتيرة كي نتمكن من التمتع بالعضوية الكاملة وبدء تعاملنا مع الدول الاعضاء في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي.

واوضح بان البروتوكولات التنفيذية للعضوية في منظمة شنغهاي هي كالانضمام الى المنتدى الاقتصادي الاوراسي حيث نقوم باكمال هذه الوتيرة وتقديم الوثائق اللازمة كي نتمكن حتى نهاية العام من الدخول في التجارة الحرة مع الدول الخمس الاعضاء ومنها روسيا وارمينيا.

انتهى ** 2342