إصابات إثر قمع مسيرات مناهضة للاستيطان شمال الضفة

وأفادت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان انطلقت عقب صلاة الجمعة، في قرية بيت دجن، شرقي نابلس.



وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص المطاطي، وآخر بحروق، إضافة إلى العشرات من حالات الاختناق.



وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي قلقيلية، شمال الضفة.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوم الجمعة مسيرات منددة بالاستيطان ورافضة لسياسات الاحتلال التنكيلية بأبناء شعبنا الفلسطيني.

انتهى** 1453