اتفاق إيراني عراقي على خمسة ملفات

طهران / 6 حزيران / يونيو / ارنا –قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : نحن لن نتراجع خلال المفاوضات عن حقوق الشعب الايراني، كما لا نتجاهل فيما يخص القضية الفلسطينية حقوق الشعب المسلم في هذا البلد، بل سنواصل دعمنا لمقاومة ونضال الشعب الفلسطيني لنيل الحرية.