اتفاق إيراني عراقي على خمسة ملفات

والتقى وحيدي وزير الداخلية العراقي في العاصمة طهران ووقع معه مذكرة تفاهم تضمنت تسهيل دخول المسافرين عبر المنافذ البرية اسوة بالمنافذ الجوية عبر المطارات".
كما تم الاتفاق على "السماح بدخول 2000 زائر إيراني يومياً عبر المنافذ البرية".
وتضمن الاتفاق ان تكون "هناك اجراءات خاصة خلال الزيارات المليونية مثل الزيارة الاربعينية".
واكد الغانمي أنه ومن خلال متابعة رئيس الوزراء العراقي سيتم العمل على تفعيل هذا الاتفاق سريعا.
وتضمن الاتفاق ايضا "الأمن الحدودي ومراقبة المنافذ الحدودية ومنع التهريب ومكافحة المخدرات".
انتهى** 1453
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