أمير عبد اللهيان: شهدت منذ وصولي الى الهند استنكار السلطات الهندية إلاساءة للنبي الاكرم (ص)

ووصف امیر عبداللهیان في جمع من الصحفيين صباح الیوم الأربعاء، فور وصوله إلى نيودلهي، العلاقات بين ايران والهند ، بانها جيدة واضاف اننا نشهد نموا وتطورا في العلاقات بين البلدين فی شتی المجالات بما فيها العلاقات الثقافة وتبادل الوفود.

وقال من المقرر ان التقی رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ومستشار الأمن القومي الهندي، کما سأجري محادثات مفصلة مع نظيري الهندي جايشانكار.

واضاف اتفقنا مع وزير الخارجية الهندي خلال زیارته لطهران على رسم خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بين البلدين مضیفا ان اجراء المباحثات مع كبار مسؤولي الهند ونظيري الهندي حول وضع اللمسات الأخيرة على هذه خريطة الطريق مدرج علی جدول أعمالنا الرئيسي.

واشار إلى إساءة مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، إلى النبي محمد(ص) والمسلمين قائلا منذ بداية وصولي إلى الهند، لمست أن السلطات الهندية ترفض بشدة الإجراء التعسفي الذي قام به أحد من مسئولیهم في الاساءة للنبي الاكرم (ص).

وقال: كان هناك دائمًا تعايش سلمي بین الشعب الهندي حیث عاشوا في السلام و الاستقرار عبر التاریخ وشدد على أن المسلمين لا يمكن أن يتسامحوا مع أي نوع من إساءة للنبي محمد(ص) معربا عن امله فی تاكيد مسؤولي هذا البلد على التعايش السلمي بين جميع الأديان والمجموعات العرقية خلال المحادثات التي ستجريها غدا مع هولاء المسؤولين.

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