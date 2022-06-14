١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84788992
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متحدث الحكومة: زيادة عدد الطائرات العابرة في سماء ايران بنسبة 97 بالمائة

متحدث الحكومة: زيادة عدد الطائرات العابرة في سماء ايران بنسبة 97 بالمائة

طهران / 15 حزيران/يونيو/ارنا- اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي عن زيادة عدد الطائرات العابرة في سماء ايران بنسبة 97 بالمائة.

وفي تغريدة له مساء الثلاثاء على موقع تويتر اعتبر بهادري جهرمي، تراب ومياه وهواء ايران، ممر العالم التجاري وكتب موضحا: بعد 7 اعوام من الانخفاض، حقق ترانزيت السلع الخارجية في العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس) زيادة بنسبة 68 بالمائة، وفي الشهرين الاولين من العام الجاري حقق زيادة بنسبة 39 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.  

واضاف: ان عدد الطائرات العابرة في سماء ايران شهد زيادة بنسبة 97 بالمائة خلال الشهر الثاني من العام الجاري وهو رقم قياسي جديد.

انتهى ** 2342  

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