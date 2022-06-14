متحدث الحكومة: زيادة عدد الطائرات العابرة في سماء ايران بنسبة 97 بالمائة

وفي تغريدة له مساء الثلاثاء على موقع تويتر اعتبر بهادري جهرمي، تراب ومياه وهواء ايران، ممر العالم التجاري وكتب موضحا: بعد 7 اعوام من الانخفاض، حقق ترانزيت السلع الخارجية في العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس) زيادة بنسبة 68 بالمائة، وفي الشهرين الاولين من العام الجاري حقق زيادة بنسبة 39 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف: ان عدد الطائرات العابرة في سماء ايران شهد زيادة بنسبة 97 بالمائة خلال الشهر الثاني من العام الجاري وهو رقم قياسي جديد.

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