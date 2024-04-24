ننصح سلطات الأرجنتين بعدم توجيه اتهامات لا اساس لها ضد مواطني البلدان الأخرى

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، ادان "كنعاني" بشدة، اعادة طرح المطلب اللاشرعي والقائم على اكاذيب ومزاعم لا اساس لها من جانب بعض القضاة في الارجنتين، ضد عدد من الرعايا الايرانيين حول ملف "اميا".

وفيما استذكر فضيحة سابقة حول محاولة استرداد احد المسؤولين الايرانيين من السلطات القضائية البريطانية والتي واجهت حكما بالرفض اثر عدم توفر المستندات ذات الصلة، جدّد المتحدث باسم الخارجية، التاكيد على ان التهم الموجهة في ملف اميا ضد مواطنين ايرانيين، تفتقر لاي مصداقية، وعليه فإن طرح هكذا مطالب من السلطات القضائية لدى الدول الاخرى، لا يرتكز على اي قاعدة او دليل قانوني.

وتابع كنعاني قائلا : ان جمهورية ايران الاسلامية تؤكد دعمها لتنفيذ العدالة وملاحقة الاشخاص الذن تسببوا من خلال اتلاف المستندات، في حرف سير ملف اميا والهروب من العقاب المترتب على هذا الحادث.

وختم الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى بالقول : اننا ننصح السلطات الارجنتينية بان تتجنب عن توجيه اتهامات لا اسا لها ضد رعايا الدول الاخرى، وان لا تتاثر بإملاءات اعداء العلاقات الثنائية بين طهران و بوينس آيرس.

انتهى ** ح ع