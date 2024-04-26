وزير الثقافة الايراني: استقبال الشعب الباكستاني لرئيس الجمهورية كان حافلا

وقال الوزير اسماعيلي في تصريح له الخميس: خلال زيارتنا الأخيرة إلى باكستان، شهدنا استقبالا شعبيا حافلا وكان الشعب الباكستاني المسلم مبتهجا جدا للانتقام القوي الذي نفذه أبناء الإمام (رض) ضد الكيان الصهيوني لدرجة أن جميع الطرق كانت زاخرة بعبارات الحب والمودة للإمام (رض) وقائد الثورة ورئيس الجمهورية.

واضاف: الأشخاص الذين يقرعون طبول اليأس ويريدون تخييب آمال الشعب بشأن المستقبل المجيد للشعب الايراني يجب أن يروا هذه المشاهد، فالعالم فخور بابناء إيران، وجميع المؤمنين ودعاة العدالة والاحرار فخورون بالثورة وشهداء إيران وأبناء هذا الوطن.

انتهى ** 2342