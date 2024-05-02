المقاومة تكثّف استهداف جيش الاحتلال في "نتساريم" بالقذائف والصواريخ قصيرة المدى

كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، دكّت، الأربعاء، مرتين، قوات الاحتلال الموجودة في "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

واستهدفت كتائب القسّام أيضاً المحور بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، من عيار 114 ملم.

في غضون ذلك، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق استهدافها قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم"، بقذائف "الهاون"، حيث يظهر المقاومون وهم يدكّون القوات الإسرائيلية بالقذائف المدفعية.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها بحمم "الهاون" مقراً إسرائيلياً للقيادة والسيطرة، وذلك في محيط مستشفى الصداقة التركي على خط الإمداد لمحور "نتساريم".

كما قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف "الهاون" تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياته، في محيط منطقة الشيخ عجلين، جنوبي غربي مدينة غزة (قرب المنطقة التي تقيم فيها الولايات المتحدة الأميركية الميناء العائم).

واستهدفت وحدة المدفعية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تحشدات جنود الاحتلال في محيط "نتساريم" أيضاً بقذائف "الهاون"، رداً على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي إقرار بقوة وكثافة استهداف المقاومة لتمركزات قوات الاحتلال في " نتساريم"، قالت إذاعة "جيش" الاحتلال، الأربعاء، إنّ "حركة حماس وسّعت في الفترة الأخيرة من هجماتها التي تستهدف قواتنا العاملة في المنطقة الفاصلة في نيتساريم".

إضافةً إلى ذلك، قصفت كتائب القسّام، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، تحشدات القوات الإسرائيلية قرب كيبوتس "حوليت"، في غلاف غزة.

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