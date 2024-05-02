وزير الطرق والمواصلات يلتقي نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

ويزور بذرباش الامارات، للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران والامارات.

وتم اللقاء يوم الاربعاء في ابو ظبي بعد ان شارك وزير الطرق والمواصلات رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران والامارات في هذه اللجنة كما عقد لقاء مع رجال الاعمال واعضاء غرفة تجارة ابو ظبي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات والتعاون بين البلدين لا سيما تطوير التجارة بينهما.

واجرى بذرباش خلال الزيارة للامارات محادثات مع المسؤولين ورجال الاعمال الاماراتيين بخصوص توسيع التجارة بين البلدين.

وقال الوزير بذرباش الصحفيين انه في ظل الاجراءات التي وضعت على جدول الاعمال، فمن المتوقع ان تصل قيمة التجارة بين البلدين الى 30 مليار دولار.