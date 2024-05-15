السيد نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حركة حماس ‏

وجرى، في هذا اللقاء، تقييم موسع ومعمق للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصا، وفلسطين المحتلة عموما وجبهات المساندة المختلفة.
وكذلك جرى استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة، وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في أماكن كثيرة من العالم.
وأكد المجتمعون وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها "طوفان الأقصى"، وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما بلغت التضحيات.
كما أشادوا بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية.
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