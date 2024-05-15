السيد نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حركة حماس ‏

وجرى، في هذا اللقاء، تقييم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصا، وفلسطين المحتلة عموما وجبهات المساندة المختلفة.

وكذلك ‏جرى استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة، وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم.

وأكد المجتمعون وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها "طوفان الأقصى"، وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات.

كما أشادوا بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية.‏

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