١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٥٢ م
رمز الخبر: 85477947
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journalistزهراء ناظمي

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السيد نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حركة حماس ‏

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٥٢ م
رمز الخبر: 85477947
السيد نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من حركة حماس ‏

طهران/ 15 ايار/ مايو/ ارنا- استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة ‏"خليل الحية".

وجرى، في هذا اللقاء، تقييم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصا، وفلسطين المحتلة عموما وجبهات المساندة المختلفة.

وكذلك ‏جرى استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة، وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم. 

وأكد المجتمعون وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها "طوفان الأقصى"، وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات.

كما أشادوا بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية.‏

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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