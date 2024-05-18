١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٥٨ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85481106
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Dossier

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :إنشاء الإدارة الأمريكية ميناء عائم على سواحل قطاع غزة مبعث للقلق

١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٥٨ م
رمز الخبر: 85481106
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :إنشاء الإدارة الأمريكية ميناء عائم على سواحل قطاع غزة مبعث للقلق

طهران/ 18 أيار/مايو/إرنا- جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأكيدها على أن إنشاء الإدارة الأمريكية ميناء عائم على سواحل قطاع غزة مبعث للقلق وتُحذر من مخاطر استخدامه لتنفيذ أهداف ومخططات أخرى مثل التهجير أو حماية الاحتلال وليس لنقل المساعدات.

كما حذرت الجبهة، في تصريح صحفي أصدرته اليوم السبت، أي جهات فلسطينية أو عربية أو دولية من التساوق مع الإدارة الأمريكية، أو العمل في هذا الميناء، وتؤكد على ضرورة فتح جميع المعابر في القطاع بما فيها معبر رفح البري، كبديل لهذا الميناء ولضمان تدفق المساعدات إلى القطاع دون قيود أو شروط.

وشددت الجبهة على أن معبر رفح البري هو معبر فلسطيني مصري خالص السيادة، وأن آلية إدارته يحددها الطرف الفلسطيني بالاتفاق مع الطرف المصري بعيداً عن سيطرة أو تدخل الاحتلال.

وجددت الجبهة موقفها الرافض لأي تواجد أمريكي أو صهيوني أو أي قوة أجنبية في قطاع غزة سواء في معبر رفح أو أي مكان على أرض أو سواحل القطاع، وتؤكد أنها والمقاومة ستواصل التعامل مع هذه القوات كقوة احتلال.

انتهی**1426

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