صحيفة الغارديان: اعتقال 6 مؤيدين للفلسطينيين في جامعة بنسلفانيا

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن الطلاب المؤيدين للفلسطينيين يعتزمون الاعتصام في قاعة هذه الجامعة احتجاجًا على رفض مديري الجامعة التفاوض.

وأضافت الصحيفة نقلا عن تقارير، أن المتظاهرين تعرضوا للقمع من قبل الشرطة وسلطات الجامعة أثناء محاولتهم الاعتصام في قاعة فيشر بينيت بهذه الجامعة مساء الجمعة الماضية.

وتابعت: جاءت محاولة المعتصمين الاعتصام في هذه القاعة بعد أسبوع من قيام الجامعة بإسقاط الخيام تضامنا مع غزة، وهذا الإجراء البوليسي جعل الطلاب يلجأون إلى الاعتصام لإظهار احتجاجهم.

ووفقا لصحيفة "ديلي بنسلفانيا" نتيجة للاحتجاجات، تم إخلاء قاعة التخرج في متحف بنسلفانيا.

وبحسب هذا التقرير، فإن حركة أنصار فلسطين حاولت إغلاق المداخل الثلاثة لهذه القاعة، حيث كتب على الحواجز شعار "حرية فلسطين". كما هتفوا "الحل الوحيد هو ثورة الانتفاضة".

وأضافت الغارديان: إن قوات الشرطة، التي كان بعضها مزودًا بأدوات مكافحة الشغب مثل الدروع شكلت حاجزًا بشريًا وأخرجت المتظاهرين من هذا المكان باتجاه الشارع.

وصرحت: جاء الاشتباك بين الشرطة والمتظاهرين في الوقت الذي من المقرر أن تقيم فيه جامعة بنسلفانيا حفل تخرج آخر للطلاب بحضور عائلاتهم.

وطالب الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة مسؤولي جامعاتهم بالامتناع عن الاستثمار في الشركات الصهيونية وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين.

وسبق أن دعت مجموعة من الطلبة المناهضين لاحتلال فلسطين إلى الاعتصام في قاعة الجامعة في رسالة على موقع إنستغرام، وطلبت من المتظاهرين حمل الأعلام الفلسطينية معهم.

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